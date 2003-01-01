Подозреваемую в сбыте наркотиков женщину задержали в Петрозаводске

Проверяли должников, а нашли женщину в розыске за совершение особо тяжкого преступления.
В Петрозаводске судебные приставы при проверке должников по месту жительства задержали женщину, объявленную судом в розыск за совершение особо тяжкого преступления — производство или сбыт наркотиков. Об этом сообщили в ведомстве.
По информации службы судебных приставов, установлено, что гражданка разыскивалась по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. За такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, а также штраф до 1 млн руб. Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Судебные приставы напомнили, что в ходе служебных обязанностей они вправе проверять документы граждан и устанавливать лиц, находящихся в розыске. Таких граждан передают полиции.