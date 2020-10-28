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Подозреваемых в краже денег с банковской карты зафиксировали камеры в магазинах Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 29 Октября 2020
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Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств со счета банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября петрозаводчанка обнаружила пропажу банковской карты. Вскоре она узнала, что картой были оплачены товары в различных магазинах города. Сумма покупок, которые совершили неизвестные, составила порядка 10 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили торговые точки, где были совершены покупки, и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели возможных подозреваемых.

Всех, кому что-либо известно о запечатленных на видео мужчине и женщине, просят сообщать в полицию  по телефонам: +7-981-405-59-96 или +7-911-406-52-01.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Савелий
2020-10-29 08:07:21
Если есть фото разве так трудно найти человека? Или и тут должны люди сами искать?
Гость
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