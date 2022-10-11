Подозреваемых в краже мужчину и женщину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Правоохранители подозревают пару в краже денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности мужчины и женщины, запечатлённых на скриншотах. Они подозреваются в краже денег с банковского счёта.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона 8-911-401-00-07.

Конфиденциальность гарантируется.