Подозреваемых в краже мужчину и женщину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Правоохранители подозревают пару в краже денег с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности мужчины и женщины, запечатлённых на скриншотах. Они подозреваются в краже денег с банковского счёта.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона 8-911-401-00-07.
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