Подозреваемых в преступлении с банковской картой разыскивают в Петрозаводске

В столице Карелии разыскивают попавших на камеру молодых людей, сообщили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска выясняют личности молодых людей, запечатленных камерой видеонаблюдения. Об этом сообщили в МВД республики.

Попавшие на камеру молодые люди, возможно, причастны к краже денег с банковской карты

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемых, просим сообщать по телефону: 8-996-112-20-07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в МВД сообщили о розыске возможных угонщиков самоката.