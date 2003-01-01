Подозреваемый в краже денег петрозаводчанин объявлен в розыск

Полицейские пытаются установить личность мужчины, подозреваемого в воровстве.
В Петрозаводске объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже денежных средств, сообщили в МВД Карелии. Сейчас его личность устанавливается.
— Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просим позвонить в полицию по телефону: 8996112200, — добавили там.
Сотрудники ведомства гарантируют анонимность осведомителя.
Ранее полиция карельской столицы объявила в розыск подозреваемого в воровстве 49-летнего местного жителя.