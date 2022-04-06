Подозреваемый в краже выпрыгнул из окна и попытался сбежать от росгвардейцев в Карелии

В одном из районов Карелии росгвардейцы взяли с поличным похитителя товаров.

Около полуночи 12 апреля группа задержания Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны получила сообщение о срабатывании сигнализации в сетевом магазине на улице К.Либкнехта. Об этом информирует Росгвардия.

Сотрудники Росгвардии обнаружили следы проникновения на охраняемый объект — разбитый оконный проем. Из окна выпрыгнул неизвестный гражданин и попытался сбежать. Злоумышленника задержали. При нем находились похищенные из торгового заведения продукты питания на сумму около 2 тыс. рублей. Нарушителем оказался 22-летний житель Медвежьегорска. Его передали полиции.

Ранее сообщалось, как две бутылки итальянского вермута привлекли двух молодых людей в гипермаркете Петрозаводска.