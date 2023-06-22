Подозреваемый в преступлении мужчина разыскивается в поселке на юге Карелии (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске жителя Эссойлы, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Пряжинского района продолжают расследовать обстоятельства преступления, совершенного в августе 2022 года в поселке Эссойла.
Устанавливается личность мужчины, запечатленного на фотографии. Он может быть причастен к угону велосипеда.
Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, в полиции просят позвонить по телефонам: 8-906-207-75-88, 8-81456-3-29-60. Конфиденциальность гарантируется.
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