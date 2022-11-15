Подозреваемый в убийстве спасателя в Карелии уехал на его машине

Открылись новые подробности громкого убийства в Сегеже.

Сотрудник МЧС в Сегеже Сергей К. пропал в конце октября, а 10 ноября было найдено его тело в лесу за 20 километров от города. Издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выяснило некоторые подробности поиска подозреваемого в этом деле.

Как стало известно, утром 29 октября он сдал смену в пожарной части поселка Надвоицы и поехал к себе домой в Сегежу. Через некоторое время он выехал на колонку за питьевой водой — больше его никто не видел.

А еще через два часа автомобиль пропавшего попал в поле зрение одной из камер видеонаблюдения. Только вылез оттуда совершенно другой человек. Неизвестный отправился к городу пешком, выбросив по дороге ключи от автомобиля.

Подробнее детали поиска описаны в «КП в Санкт-Петербурге».