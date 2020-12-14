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Пьяный житель Карелии упал в кювет на угнанном автомобиле

Новости. Общество
11:02, 15 Декабря 2020
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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В Карелии у жителя одной из деревень сосед угнал автомобиль, из-за того что ему захотелось покататься по окрестностям, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от 44-летнего жителя одной из деревень: у него пропал автомобиль ВАЗ-21113. Как выяснилось, вечером владелец припарковал его возле дома. При этом двери машины закрывать не стал, а ключ оставил в бардачке.

Некоторое время спустя полицейские нашли автомобиль и установили подозреваемого в угоне. Им оказался ровесник потерпевшего, проживающий по соседству с ним.

Мужчина признался, что преступление совершил под воздействием алкоголя. Ему захотелось покататься по окрестностям, и он сел за руль чужой машины, планируя в дальнейшем вернуть ее на место. Однако, выехав на трассу, водитель не справился с управлением и оказался в кювете. Он испугался и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

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