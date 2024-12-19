Подозрительных молодых людей заметили около машин в разных районах Петрозаводска

Молодые люди попали на видеозапись, в сети петрозаводчанам посоветовали быть осторожными.
Жителей Петрозаводска в сети предупредили о подозрительных молодых людях, которые исследуют автомобили.
Подписчики, сообщив в социальных сетях о странном поведении попавших на видеозапись людей вокруг чужих авто, посоветовали быть бдительными.
«Будьте осторожны. Два человека работают по машинам. Удалось вовремя их остановить. Не смог дозвониться в полицию, буду обращаться к участковому. Дворы по адресам Петрова 3, 3а, 5, 5а, 7 и Нойка 14а. Они направились в сторону гаражей на улице Петрова», — сообщил автор видео.
«Я видела их примерно две недели назад на Лососинском шоссе 31к4, они ходили там около четырех утра», — добавила другая жительница в комментариях.
Видео опубликовал и паблик «Весь Петрозаводск | Карелия».
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