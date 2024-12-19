Подозрительных молодых людей заметили около машин в разных районах Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Весь Петрозаводск | Карелия / ВК

Молодые люди попали на видеозапись, в сети петрозаводчанам посоветовали быть осторожными.

Жителей Петрозаводска в сети предупредили о подозрительных молодых людях, которые исследуют автомобили.

Подписчики, сообщив в социальных сетях о странном поведении попавших на видеозапись людей вокруг чужих авто, посоветовали быть бдительными.

«Будьте осторожны. Два человека работают по машинам. Удалось вовремя их остановить. Не смог дозвониться в полицию, буду обращаться к участковому. Дворы по адресам Петрова 3, 3а, 5, 5а, 7 и Нойка 14а. Они направились в сторону гаражей на улице Петрова», — сообщил автор видео.

«Я видела их примерно две недели назад на Лососинском шоссе 31к4, они ходили там около четырех утра», — добавила другая жительница в комментариях.

Видео опубликовал и паблик «Весь Петрозаводск | Карелия».