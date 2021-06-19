Подозрительный мужчина, на которого уже пожаловались в полицию, вновь замечен у детской площадки в Петрозаводске

В соцсети вновь сообщают о мужчине, на которого петрозаводчане уже пожаловались в полиции, когда он пытался увести двух маленьких девочек в детской площадки.

«Мамочки, в нашем районе Октябрьского проспекта ходит подозрительный молодой человек. На днях из его рук были буквально вырваны две 6-летние девочки, которых под предлогом поиграть, он увел с детской площадки на ул. Варкауса. Сегодня он был замечен на Ленинградской, ходил вокруг детской площадки, следил за гуляющими детьми. Предупредите своих деток! Сейчас с этим пытаются бороться, связываются с органами. Но пока это все затягивается, будьте внимательны», - написала горожанка 19 июня в 8 утра.

Ранее жители Петрозаводска сообщали в Сети, что подозрительный мужчина пытался увести двух детей с детской площадки.

Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но никого не обнаружили. На данный момент проводятся мероприятия по поиску очевидцев и самого подозреваемого.