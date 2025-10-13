Подписан мирный договор о прекращении войны в секторе Газа

В Египте лидеры нескольких стран подписали соглашение по разрешению конфликта на Ближнем Востоке.
В Египетском Шарм-эш-Шейхе сегодня, 13 октября, был подписан мирный договор на саммите по прекращению войны в секторе Газа, сообщает РИА Новости. Документ подписали лидеры США, Египта, Катара и Турции.
Встреча, цель которой — разрешение конфликта в секторе Газа, проходит под председательством президентов Египта и США Абдель Фаттаха ас-Сиси и Дональда Трампа. В ней участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.
Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября, стороны приступили к исполнению первой фазы плана по завершению конфликта. ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а власти Израиля — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности.