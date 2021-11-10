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Подписанная в Глазго международная декларация поможет жителям Карелии в борьбе за сохранение лесов

Новости. Политика
10:35, 10 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Документ обязывает страны оказывать поддержку коренным народам и местным общинам, которые зависят от лесов как источника средств к существованию.

В начале ноября Россия в числе других стран подписала Декларацию Глазго по лесам и лесопользованию. Мировые лидеры договорились о совместной работе, чтобы – цитируем – «остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах».

Подписанная в Глазго декларация содержит ряд положений, которые, как ожидается, помогут коренным жителям Карелии в борьбе за сохранение лесов, где они традиционно ведут охоту, собирают грибы, ягоды и лекарственные травы. В документе сделан особый акцент на «поддержке мелких землевладельцев, коренных народов и местных общин, которые зависят от лесов как источника средств к существованию и играют ключевую роль в управлении ими».

Читайте подробнее в статье «Трудности перевода».

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