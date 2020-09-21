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Глава Кабмина подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребенка

Новости. Общество
21:05, 22 Сентября 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
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Решение принято в связи с обновлением численности получателей пособия, сообщается на сайте Кабмина.

На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия. 

В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

В документе указано, что Карелия плучит на эти выплаты более 500 млн рублей.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тысячи рублей.

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