Подписаться
Новости. Политика
11:38, 08 Августа 2019
фото: пресс-служба ПетрГУ

Подписано Соглашение о взаимодействии ЦИК Карелии  и ПетрГУ

Загрузка...

Подписи под документом поставили председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Алексей Бахилин и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин.

Подписание Соглашения о сотрудничестве является юридическим оформлением уже сложившихся отношений между опорным ВУЗом Республики Карелия и региональным Центризбиркомом. Речь идет о   взаимодействии в области права, науки и образования, повышения уровня правовой грамотности и обучении молодежи, о научно-исследовательской работе в сфере избирательного права. Документ ориентирован на  конкретную совместную работу. В частности, на организацию и проведение совместных мероприятий: конференций, олимпиад, обучающих семинаров, совещаний, круглых столов, проведении на базе ПетрГУ уже традиционных для ЦИК Карелии Дней молодого избирателя, выборов в органы студенческого самоуправления, деловых игр. Кроме того, в рамках Соглашения предполагается обмен опытом по применению передовых методов обучения и организация прохождения практики студентов в ЦИК Карелии и в территориальных избирательных комиссиях Республики Карелия.


Фото: пресс-служба ПетрГУ

Главной целью реализации Соглашения о сотрудничестве ЦИК Карелии  и ПетрГУ является создание единой системы качественного правового просвещения и обучения, формирования у граждан современных представлений об избирательном праве и избирательном процессе.

"С университетом нас связывают давние партнерские отношения. В зданиях ПетрГУ на время выборов размещаются избирательные участки, Институт экономики и права помогает в организации и проведении олимпиад по избирательному праву. Мы ценим наше сотрудничество и готовы его развивать, искать новые направления взаимодействия или модернизировать прежние", - отметил председатель регионального Центризбиркома Алексей Бахилин.


Фото: пресс-служба ПетрГУ

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ни фига себе
2019-08-08 12:15:52
…., а с избирателями ( народом ) ничего не подпишут ?? По-чесноку чтобы было .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
01.08.2019, 13:29
Очень странные дела Питкярантского района
05.08.2019, 15:28
В полиции разобрались, кто "запугивал" водителей на трассе в Карелии
01.08.2019, 13:50
Торговую сеть "Магнит" оштрафовали за недостоверную рекламу в Петрозаводске

Аналитика

06.08.2019 10:00
Капитал
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
Побег от токсичного актива 18
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 13
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 14
01.08.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 6
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 7
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
07.08.2019 14:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»