Подписано Соглашение о взаимодействии ЦИК Карелии  и ПетрГУ

Подписи под документом поставили председатель Центральной избирательной комиссии Республики Карелия Алексей Бахилин и ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин.

Подписание Соглашения о сотрудничестве является юридическим оформлением уже сложившихся отношений между опорным ВУЗом Республики Карелия и региональным Центризбиркомом. Речь идет о взаимодействии в области права, науки и образования, повышения уровня правовой грамотности и обучении молодежи, о научно-исследовательской работе в сфере избирательного права. Документ ориентирован на конкретную совместную работу. В частности, на организацию и проведение совместных мероприятий: конференций, олимпиад, обучающих семинаров, совещаний, круглых столов, проведении на базе ПетрГУ уже традиционных для ЦИК Карелии Дней молодого избирателя, выборов в органы студенческого самоуправления, деловых игр. Кроме того, в рамках Соглашения предполагается обмен опытом по применению передовых методов обучения и организация прохождения практики студентов в ЦИК Карелии и в территориальных избирательных комиссиях Республики Карелия.



Фото: пресс-служба ПетрГУ

Главной целью реализации Соглашения о сотрудничестве ЦИК Карелии и ПетрГУ является создание единой системы качественного правового просвещения и обучения, формирования у граждан современных представлений об избирательном праве и избирательном процессе.

"С университетом нас связывают давние партнерские отношения. В зданиях ПетрГУ на время выборов размещаются избирательные участки, Институт экономики и права помогает в организации и проведении олимпиад по избирательному праву. Мы ценим наше сотрудничество и готовы его развивать, искать новые направления взаимодействия или модернизировать прежние", - отметил председатель регионального Центризбиркома Алексей Бахилин.



Фото: пресс-служба ПетрГУ