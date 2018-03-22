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Новости. Общество
21:30, 22 Марта 2018

Подписчики поставили звезде Comedy Woman неутешительный диагноз

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Новое фото в боди не понравилось поклонникам.

Пользователям Instagram угодить сложно: стоит звезде немного поправиться, комментаторы критикуют за вес, стоит постройнеть – отправляют поесть и набрать килограммы. Совсем недавно подписчики напали на располневшую Селену Гомес, а теперь досталось и российской звезде, актрисе Comedy Woman Надежде Сысоевой, рассказывает Woman's day.

Во вторник, 20 марта Надежда показала кадр из новой фотосессии. Звезда позирует, сидя на полу в одном боди. Но с длинными и стройными ногами актрисы смогли смириться далеко не все. И некоторые подписчики запросто поставили Надежде страшный диагноз: анорексия.

Звезде такое явно не в новинку – подписчики мечтают накормить актрису и пишут про болезнь едва ли не под каждой ее фотографией. А ведь напрасно: по информации прессы, при росте в 170 сантиметров девушка весит чуть больше 50 килограммов. Надежда не раз рассказывала в своих интервью, что не голодает и даже не сидит на диетах, а время от времени позволяет себе все запретные женские радости – пирожные, торты и прочие сладости, выпечку и даже фастфуд. Правда, звезда также признавалась, что критика фигуры ее не задевает, но объяснять всем подряд, что вес и рост – это природные данные, и такой она была всегда, ей уже надоело.

"Я бы хотела, чтобы люди поняли, что нужно быть добрее, и все вернется к ним бумерангом. Раньше я остро реагировала на критику, но со временем научилась контролировать себя и эмоции, не отвечать на злые комментарии".

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