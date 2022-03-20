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Подразделение «Газпрома» в Петрозаводске оценило влияние санкций на газификацию Карелии

Новости. Общество
14:56, 21 Марта 2022
фото: © Егор Алеев/ТАСС

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Запрет на поставки импортного оборудования не отразится на программе газификации Карелии, которой занимается компания «Газпром газораспределение Петрозаводск».

Как сообщили в пресс-службе компании, почти всё оборудование для выполнения газификации и догазификации на территории Карелии, поставляется отечественными предприятиями.

«Газпром газораспределение Петрозаводск» отвечает, в том числе, за перевод жилфонда на природный газ.

«Мы на практике убедились в высоком качестве российского оборудования. Убеждён, что большая программа по газификации и догазификация Карелии, благодаря тесной кооперации с российскими предприятиями и фирмами, будет выполнена в намеченные сроки», – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Юрия Азарова.

Это заявление было сделано после того, как гендиректор АО «Карелгаз» Елена Груздева заявила, что ограничения поставок импортного оборудования и запчастей могут привести к выходу из строя автопарка АО «Карелгаз», который развозит сжиженный газ населению.

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