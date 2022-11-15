Подразделение Пенсионного фона в одном из районов Петрозаводска закроется после реорганизации

Офис Пенсионного фонда на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске прекратит работу с 1 января.

Об этом сообщили в ОПФР по Карелии.

Закрытие офиса запланировано в рамках реорганизации Пенсионного фонда. С 1 января он объединится в Фондом социального страхования. С этой даты в Карелии начнет работу Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Карелия.

Принимать граждан будут в единых офисах клиентского обслуживания, расположенных в каждом районе Карелии по тем же адресам, что и ныне работающие клиентские службы Отделения ПФР.

В Петрозаводске будут работать два офиса: по адресу ул Чапаева, 5 и ул. Красная, 49.

«Офис на бульваре Интернационалистов прекратит свою работу, однако получить услуги Социального фонда жители Древлянки, у которых нет возможности выехать в центр города, смогут в офисе МФЦ в своем микрорайоне», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, обратиться за услугами СФР можно будет удаленно через портал «Госуслуги».