Подразделения службы судебных приставов в Карелии приостановили прием посетителей из-за коронавируса

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия с 3 февраля временно приостановило личный прием граждан и представителей организаций.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, такое решение принято «в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Карелия и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

На личный прием смогут попасть только те посетители, которые успели записаться до введения ограничений.

Пока они не будут отменены, все обращения принимаются на сайте ФССП и по телефонам подразделений ведомства.