890x80
Реклама
В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии 2
Сегодня 15:40
Количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии приближается к тысяче 2
Сегодня 09:19
Власти Карелии ответили на массовые жалобы из-за очередей в поликлиники 12
Сегодня 09:52

Подразделения службы судебных приставов в Карелии приостановили прием посетителей из-за коронавируса

Новости. Общество
17:40, 03 Февраля 2022
фото: © Максим Шеметов/ТАСС

Новости партнеров

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия с 3 февраля временно приостановило личный прием граждан и представителей организаций.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, такое решение принято «в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Карелия и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».

На личный прием смогут попасть только те посетители, которые успели записаться до введения ограничений.

Пока они не будут отменены, все обращения принимаются на сайте ФССП и по телефонам подразделений ведомства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
27.01.2022, 12:31
В Петрозаводске мужчина упал на пешеходном переходе и умер (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 08:59
Обществоведение
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 4
В Карелии продолжается судебная тяжба между сельской воспитательницей и чиновниками, которые выдали ей землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»