Подрядчик борется с наледью на общественных территориях Петрозаводска

Мобильные бригады и техника ежедневно работают в городских парках и скверах.
Подрядчик борется с образованием наледи на общественных территориях Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.
В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.
Рабочие посыпают пескосоляной смесью тротуары, а также сгребают листву с газонов Губернаторского сада и бульвара Победы. Урны в разных районах карельской столицы очищают от мусора.
Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска.
В источнике напомнили, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.
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