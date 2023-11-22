Подрядчик борется с наледью на общественных территориях Петрозаводска

Мобильные бригады и техника ежедневно работают в городских парках и скверах.

Подрядчик борется с образованием наледи на общественных территориях Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.

В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.

Рабочие посыпают пескосоляной смесью тротуары, а также сгребают листву с газонов Губернаторского сада и бульвара Победы. Урны в разных районах карельской столицы очищают от мусора.



Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска.

В источнике напомнили, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.