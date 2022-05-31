Подрядчик бросил недостроенным дом для переселенцев из аварийного жилья в райцентре Карелии

Компания, взявшаяся за строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Лахденпохье, попал в реестр недобросовестных поставщиков.

Строительная компания «Трест «Севэнергострой», которая занималась строительством 48-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в Лахденпохье, внесена антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков. Решение принято по ходатайству районной администрации. Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

«Подрядчик ссылался на недостаток оборотных средств, обещал возобновить работы по весне — но этого, к сожалению, не произошло. Чтобы не усугублять ситуацию и не превращать стройку в долгострой, мы приняли решение о расторжении контракта. Администрация района начала работу по возврату средств, взысканию пени, штрафов и банковской гарантии», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Виктор Россыпнов отметил, что судьба объекта решится по результатам судебного разбирательства. Министерство будет настаивать на переходе здания на баланс республики — для того, чтобы его достроить.

«Сейчас дом уже готов на 65 процентов, а в Карелии есть эффективные строительные компании, которым эта задача по плечу», — считает глава Минстроя республики.

По словам Россыпнова, жителям, которые рассчитывали на переселение в этот дом, будут приобретены квартиры на вторичном рынке в Лахденпохье. Участники программы расселения аварийки могут получить денежную компенсацию, размер которой на данный момент соответствует рыночной стоимости жилья.

«Сроки завершения программы переселения не изменяются: как и планировалось, будем завершать ее досрочно — до конца следующего года», — подытожил министр.

Ранее глава Карелии на встрече с президентом России с главой Карелии обсудил вопросы расселение аварийного жилья.