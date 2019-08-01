Подрядчик будет переделывать ремонт на участках площади Гагарина из-за выявленных нарушений, заявила Мирошник

В пробах нового асфальтового покрытия, взятых после ремонта на площади Гагарина в Петрозаводске, экспертиза выявила нарушения в составе асфальтобетонной смеси.

Об этом журналистам сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, которая сегодня инспектировала ход ремонтных работ на дорогах города.

Как пояснила Ирина Мирошник, независимая экспертная организация взяла первые пробы асфальта на участках дорог, которые в течение июня и июля были отремонтированы в городе.

"По улице Красноармейской и дороги вдоль Онежской набережной, по улице Пушкинской претензий нет, пробы хорошие, - заявила Ирина Мирошник. – По площади Гагарина из 5-ти взятых проб в 2-х выявлены нарушения "по насыщению" асфальтобетонной смеси. Специальная комиссия сейчас разбирается, подрядчику (компания из Санкт-Петербурга ЗАО "АБЗ-Дорстрой" - прим. ред.) будет выдано предписание об устранении этих нарушений. Ему придется переделывать…"

Как пояснила глава города, независимую экспертизу ремонта городских дорог проводят две организации – компания из Санкт-Петербурга "ИКД" – Испытание и Контроль Дорог" и карельская "КСМ". Всего будет взято более 200 проб для определения качества асфальтобетонного покрытия.

"Кроме этого, при приемке работ мы следим за регулировкой люков", - отметила Мирошник.

По словам мэра, на сегодняшний день в городе выполнено около 45 процентов объема ремонтных работ, запланированных в 2019 году по федеральной программе. По графику они должны завершиться до 30 сентября.