Подрядчик чистит и посыпает противогололедным реагентом общественные территории Петрозаводска

В мэрии рассказали, как работают в городе мобильные бригады и техника.
Подрядчик ежедневно посыпает пескосоляной смесью общественные территории Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации 15 ноября.
В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.
Мобильные бригады сгребают листву с газонов в парке Победы, а также на бульварах Победы и Левашовском. Подрядчик чистит и посыпает противогололедным реагентом пешеходные дорожки и лестницы в парках и скверах города. Кроме того, он убирает мусор из урн в разных районах карельской столицы.
Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051, напомнили в источнике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание