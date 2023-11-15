Подрядчик чистит и посыпает противогололедным реагентом общественные территории Петрозаводска

В мэрии рассказали, как работают в городе мобильные бригады и техника.

Подрядчик ежедневно посыпает пескосоляной смесью общественные территории Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации 15 ноября.

В парках и скверах ежедневно работают мобильные бригады и техника.





Мобильные бригады сгребают листву с газонов в парке Победы, а также на бульварах Победы и Левашовском. Подрядчик чистит и посыпает противогололедным реагентом пешеходные дорожки и лестницы в парках и скверах города. Кроме того, он убирает мусор из урн в разных районах карельской столицы.

Работу контролируют специалисты управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051, напомнили в источнике.