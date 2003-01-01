Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье

Работы стартуют в ближайшее время, а завершить объект планируют уже в следующем году. На месте строительства побывал Глава Карелии
Артур Парфенчиков в ходе поездки в Лахденпохский район. Руководитель региона пообщался с представителями подрядчика, изучил проектные решения и проверил готовность к началу основных работ.
Согласно проектной документации Центр культурного развития будет включать в себя помещения зрительного зала на 260 человек, музыкальную и хореографическую студии, библиотечно-информационный центр, помещения для организации кружковой и культурно-досуговой деятельности.
— Объект представляет собой каркасно-монолитное здание общей площадью 3600 квадратных метров. На сегодняшний день уже выполнили планировку территории, выставляем заборы и защитные галереи. Готовимся к устройству котлована — эти работы стартуют уже в середине августа, — поделился руководитель проекта строительства, представитель компании «Аврора СК» Александр Макаров. — Завершить строительство планируем в 4-м квартале 2026 года.
Единовременно центр сможет вместить до 440 посетителей, а максимальная посещаемость в день рассчитана на 600 человек. Предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан, в том числе установка лифта для перемещения на 2 этаж инвалидов-колясочников.
— В городе работают Центр детского творчества и Школа искусств для подрастающего поколения. Строительство же Центра культурного развития даст большой толчок для возможностей реализации и взрослого населения, — сказала директор Межпоселенческой библиотеки Лахденпохского района Оксана Савицкая. — В городе уже выросло не одно поколение детей, которые не знают, что такое дискотека. Не нужно будет ехать в кинотеатр в Санкт-Петербург или Сортавалу. В городе появится своя заметная точка притяжения для жителей разных возрастов, где можно заняться творческой деятельностью, проводить время всей семьей.
Возле здания спроектирована площадка для проведения открытых уличных мероприятий, а также автомобильная стоянка на 47 парковочных мест.
— Место для строительства объекта выбрали удачное — в центре города с прекрасным видом на озеро, в шаговой доступности для жителей, — отметил Артур Парфенчиков.
Напомним, строительство центра ведут к большому событию в истории республики — 800-летию крещения карелов. Его отметят в 2027 году. Работы организованы в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».