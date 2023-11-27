Подрядчик каждую ночь вывозит из Петрозаводска 200 тонн снега

Уборка города во время снегопадов ведется круглосуточно.

Как сообщается в паблике кондопожского ДРСУ, которое обслуживает дороги и мосты карельской столицы, работы по уборке снега в городе ведутся круглосуточно с помощью специализированной техники и вручную.



«Погрузчики и грейдеры заняты расчисткой проезжей части и уборкой валов. Не оставляем без внимания работы по очистке тротуаров и остановок. Ежедневно в ночное время самосвалами осуществляется вывоз снега свыше 200 тонн», — говорится в сообщении.



В ДРСУ напомнили, что с жалобами на содержание автомобильных дорог можно обращаться в диспетчерские службы Петрозаводска: 8 (814-2) 70-35-67; 8 921-222-71-87 или в ЕДДС карельской столицы по телефону 051.



