Подрядчик начал косить траву вдоль дорог Петрозаводска

"Техрент" начал скашивать траву на магистральных газонах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы организованы в центре Петрозаводска, в частности, на проспекте Ленина, а также в районах Зарека и Древлянка – на проспектах Александра Невского и Лесном.

Одновременно подрядчик продолжает мероприятия по уборке городских дорог, в том числе дезинфекции проезжей части и тротуаров. Поливомоечные машины работают в разных районах города.

Все работы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города.