Подрядчик начал устранять недостатки после реконструкции улицы Куйбышева в Петрозаводске

Компания «Технострой» выполнит работы по благоустройству, уберет строительный мусор, заменит поврежденный бордюрный камень, нанесет разметку и выполнит другие виды работ.

Сегодня, 7 апреля, компания «Технострой» приступила к устранению недостатков, выявленных после реконструкции улицы Куйбышева. Нарекания вызывают, например, незаконченное благоустройство, неубранный строительный мусор, отсутствие разметки, поврежденный бордюрный камень. Работы начались, как только позволила погода. Подрядчик должен завершить их до 30 июня.

Как рассказала председатель комитета ЖКХ петрозаводской мэрии Юлия Мизинкова, специалисты администрации и подведомственного Минтрансу Карелии Управления автомобильных дорог провели совместный обход новой улицы, зафиксировали все недостатки.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у новой магистрали были достойный внешний вид и хорошее качество. План устранения недостатков подрядчик уже предоставил — до 30 июня работы должны быть выполнены. В первую очередь „Технострой“ начнет устранять недостатки, касающиеся благоустройства и неубранного мусора, поскольку эти вопросы горожан в данный момент волнуют больше всего. Разметку нанесут, когда этому будут способствовать погодные условия», — сообщила председатель комитета ЖКХ.

Юлия Мизинкова добавила, что после устранения всех недостатков, начнется процедура передачи улицы в муниципальную собственность.