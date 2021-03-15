Подрядчик осушил гигантскую лужу в центре Петрозаводска (ФОТО)

Компания "ТехРент" провела уборку тротуара в центре столицы Карелии и ликвидировала лужу, на которую жаловались горожане.

Сотрудники ООО "ТехРент" убрали глубокую лужу на проспекте Карла Маркса в Петрозаводске.

Ранее фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел затопленный Петрозаводск. Он сообщал, что пешеходы были вынуждены прыгать по сугробам, чтобы форсировать затопленные тротуары на проспекте Карла Маркса.

В короткие сроки подрядчик ликвидировал затопление и прислал в редакцию "Столицы на Онего" снимок проспекта, на котором больше нет луж.