Подрядчик отчитался о попытках убрать дороги Карелии после снегопада

На уборку республиканских дорог накануне вышло более 200 единиц техники.

Как сообщили в паблике «ГУП РК «Карелавтотранс», работы по очистке снега на дорогах ведутся по всей республике. При этом в южных районах - в усиленном режиме.



Работы отслеживаются диспетчерской службой управления автомобильных дорог с помощью системы ГЛОНАСС.



Диспетчерская собирает информацию о состоянии региональных трасс, работающей технике, наличии ДТП и фактических погодных условий.



Данные используют при оценке работы подрядных организаций. Сообщить о сложных дорожных условиях можно по телефону: 59-99-89.