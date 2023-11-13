Подрядчик отчитался о попытках убрать дороги Карелии после снегопада

На уборку республиканских дорог накануне вышло более 200 единиц техники.
Как сообщили в паблике «ГУП РК «Карелавтотранс», работы по очистке снега на дорогах ведутся по всей республике. При этом в южных районах - в усиленном режиме.
Работы отслеживаются диспетчерской службой управления автомобильных дорог с помощью системы ГЛОНАСС.
Диспетчерская собирает информацию о состоянии региональных трасс, работающей технике, наличии ДТП и фактических погодных условий.
Данные используют при оценке работы подрядных организаций. Сообщить о сложных дорожных условиях можно по телефону: 59-99-89.
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