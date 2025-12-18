Подрядчик отказался в срок отремонтировать обрушившийся фасад музея в Сегеже

Подрядчик не торопится по гарантии ремонтировать здание, кусок колонны которого обвалился рядом с пешеходом.

В Карелии подрядная организация «Стройконтроль» отказалась в установленный срок провести гарантийный ремонт фасада здания музейного центра в Сегеже. Об этом сообщили наши коллеги из РБК Карелия со ссылкой на Минстрой республики.

Как мы писали ранее, в конце ноября с фасада этого здания обрушилась часть колонны. В момент падения рядом с домом находился пешеход, который успел отойти и не пострадал. По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку на предмет халатности.

После инцидента специалисты строительной дирекции обследовали здание и потребовали от компании «Стройконтроль» восстановить фасад по гарантии. Однако подрядчик отказался выполнять работы сейчас и попросил перенести их.— Однако подрядчик обратился в дирекцию с просьбой о переносе работ на 2026 год без уточнения периода их выполнения, — сообщили в Минстрое.Из-за этого ведомство обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском, чтобы принудить подрядчика исполнить гарантийные обязательства. Слушание по делу назначено на 19 января 2026 года. Дирекция по строительству документацию для капитального ремонта фасада.— Стоимость работ по восстановлению фасада здания будет определена в процессе оценки. Выполнение вышеуказанных работ возможно в весенне-летний период, — добавили в Минстрое.Напомним, здание, в котором находится Сегежская библиотека, было реконструировано в прошлом году по федеральной программе на общую сумму 168,1 млн рублей.