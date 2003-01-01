РЕКЛАМА
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
Водителя будут судить за ДТП в Карелии, где серьезно пострадал пассажир

13:53

Колесо загорелось у лесовоза в Карелии

13:32

Игорь Зубарев: Активная работа с федеральным центром позволяет Карелии готовить на 2026 год бюджет развития

13:21

19-летний петрозаводчанин обманом выманил у прохожей деньги и телефон

13:13

Пенсионерка из Петрозаводска выиграла суд у «Карелавтотранса»

12:56

Элиссан Шандалович прокомментировал первое чтение бюджета Карелии

12:45

Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта крыши в Сегежском округе

12:34

В Карелии аннулировали около 500 лицензий такси из-за отсутствия страховки

12:32

В петрозаводском парке «Ямка» восстановили освещение

12:13

Проект бюджета Карелии на 2026 год принят в первом чтении

11:52

В Петрозаводске продолжается масштабная реставрация Дома молодежи

11:46

Снежный покров установился на 80% территории России

11:32

В Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи

11:19

Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

11:02

Эвакуатор вылетел в кювет на трассе в Карелии

10:47

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

10:25

В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

10:09

Пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников

09:55

Владельцев истекших удостоверений на право управления маломерным судном обязали сдавать экзамен

09:40

В Карелии резко выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу

09:25

Многодетной матери из Карелии вернут украденные мошенниками 2,8 млн рублей

08:59

Дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии

08:41

Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте

08:21

В Петрозаводске простятся с легендой иняза Эрнестом Цыпкиным

08:01

На пожаре в многоквартирном доме в Олонце спасли человека

07:42

Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

07:21

Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

07:02

Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

06:41

Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

00:10

На федеральном канале «Моя планета» в выходные выйдет выпуск о Карелии

22:02

Землетрясение произошло недалеко от российско-финляндской границы

21:35

Госдума приняла в первом чтении проект о добровольном страховании самозанятых

20:34

В ПетрГУ рассказали, какая нейросеть подходит для создания текстов, а какая для картинок

20:10

Глав муниципалитетов хотят защитить от штрафов за не расселенное аварийное жилье

20:01

Попавшего в скандал массажиста из Петрозаводска не станут привлекать к ответственности за угрозы убийством

19:32

Петрозаводчанин обвиняется в убийстве сожителя матери

19:06

Артур Парфенчиков поставил задачи перед новым руководителем КЭО

18:37

Врачи выявили рак у 2,5 тысяч жителей Карелии во время диспансеризации

18:04

Многодетным семьям в Карелии выдали земельные участки, к которым отсутствуют подъездные дороги

17:43

«Зачем работать над качеством, если машину и так купят»: в новых Lada Iskra обнаружены проблемы с электроникой

17:22

Дожди и потепление до +9°С вернутся в Карелию 13 ноября

17:06

Эксперт назвала условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

16:53

Школа ледовых скульпторов объявила набор участников

16:39

В Госдуме назвали категории пенсионеров, кому повысят выплаты в декабре

16:25

К 2030 году петрозаводчане будут делегировать 90% рутины ИИ-агентам

16:15

Первый в России астрорейс для наблюдения метеорного потока запустят в середине декабря

16:04

Жительница Лахденпохьи Зоя Литвиненко отметила 100-летний юбилей

15:46

Полковник юстиции из Удмуртии возглавил Следственный комитет Карелии

15:33

На расчистку шести рек в Карелии выделят федеральное финансирование

15:28

Инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Карелии

15:09

Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

14:52

«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

14:36

Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

14:14

Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

13:56

Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

13:34

20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

12:54

На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

12:49

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

12:36

«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

12:34

Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

12:18

«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

12:02

Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

11:53

Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

11:34

Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

11:23

Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

10:45

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

10:30

Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

10:05

Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

09:49

Два автомобиля разбились в центре Петрозаводска

09:31

В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

09:20

Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

09:01

Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

08:42

Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

08:20

Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

08:02

Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

07:39

Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

07:22

Охотники отвели волков от поселка Матросы

06:55

Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь

06:35

Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье

00:14
Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта крыши в Сегежском округе
Сегодня 12:34 Политика
Поделиться

Карельское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло компанию «ПАРТИЯ» в реестр недобросовестных поставщиков.

Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта кровли жилого дома в поселке Надвоицы.

Администрация Сегежского муниципального округа заключила с организацией контракт на ремонтные работы. Подрядчик не торопился выполнять обязательства — к выполнению работ никак не приступали, в итоге их так и не выполнили. Компания не предоставила заказчику никаких объективных доказательств или уважительных причин, которые объясняли бы задержку.

Администрации пришлось расторгнуть контракт и обратиться в антимонопольную службу с ходатайством о включении недобросовестного подрядчика в реестр недобросовестных.
Теперь компания «ПАРТИЯ» на два года лишится права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Ранее другого подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии.

Обсудить (0)
