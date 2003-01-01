Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта крыши в Сегежском округе

Карельское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло компанию «ПАРТИЯ» в реестр недобросовестных поставщиков.
Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта кровли жилого дома в поселке Надвоицы.
Администрация Сегежского муниципального округа заключила с организацией контракт на ремонтные работы. Подрядчик не торопился выполнять обязательства — к выполнению работ никак не приступали, в итоге их так и не выполнили. Компания не предоставила заказчику никаких объективных доказательств или уважительных причин, которые объясняли бы задержку.
Администрации пришлось расторгнуть контракт и обратиться в антимонопольную службу с ходатайством о включении недобросовестного подрядчика в реестр недобросовестных.
Теперь компания «ПАРТИЯ» на два года лишится права участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Ранее другого подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии.