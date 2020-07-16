Подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара в центре Петрозаводска (ФОТО)

С подрядной организации, повредившей деревья на улице Дзержинского, будет взыскан нанесенный ущерб, сообщили в мэрии.

Специалисты комитета ЖКХ Администрации при участии представителя организации, осуществляющей ремонт пешеходного тротуара вдоль улицы Дзержинского, осмотрели зеленые насаждения. При демонтаже тротуарного бортового камня у более 100 деревьев зафиксированы повреждения поверхностных корней в предбордюрной зоне. Это, по мнению специалистов, не должно стать причиной усыхания деревьев, отметили в администрации города.

Кроме того, во время работ подрядчиком повреждена кора нескольких деревьев. По данному факту в отношении организации будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Планируется возбуждение административного производства по факту порчи, а равно уничтожения элементов озеленения.

Напомним, на этой неделе на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.



© Валерий Поташов/Столица на Онего