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Подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
12:27, 17 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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С подрядной организации, повредившей деревья на улице Дзержинского, будет взыскан нанесенный ущерб, сообщили в мэрии.

Специалисты комитета ЖКХ Администрации при участии представителя организации, осуществляющей ремонт пешеходного тротуара вдоль улицы Дзержинского, осмотрели зеленые насаждения. При демонтаже тротуарного бортового камня у более 100 деревьев зафиксированы повреждения поверхностных корней в предбордюрной зоне. Это, по мнению специалистов, не должно стать причиной усыхания деревьев, отметили в администрации города.

Кроме того, во время работ подрядчиком повреждена кора нескольких деревьев. По данному факту в отношении организации будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Планируется возбуждение административного производства по факту порчи, а равно уничтожения элементов озеленения.

Напомним, на этой неделе на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.


© Валерий Поташов/Столица на Онего

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-17 13:14:24
Мирошник и всю её шоблу в ОТСТАВКУ!!!!!
Njkdez
2020-07-17 12:34:40
Мирошник в своем репертуаре, так бы секс шопы с пр.Ленина корчевала. За што нам такой сити мэр Боже!????
drug
2020-07-17 12:33:56
Ранее писали про постоянный надзор за работой строителей, а выявила повреждения обычная жительница города.
Опять обман и карательные меры.
Может начнете своих наказывать.
Гость
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