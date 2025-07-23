Подрядчик приступил к покраске фасада нового детского сада в Петрозаводске

Специалисты Госкомитета по жилнадзору Карелии проверили ход строительства детского сада в центре Петрозаводска.

На объекте установлены окна и витражи из алюминиевых профилей, выполнены кровельные работы, готовы наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Завершены вертикальная планировка территории и ливневая канализация.

— На стройплощадке продолжается монтаж наружного освещения территории, идут отделочные внутренние работы, прокладываются электрические кабельные линии. Идут работы по устройству гидроизоляции кровли над центральным входом, утеплению, нанесению декоративной штукатурки и окраске фасада здания детского сада, — рассказали в ведомстве.

Напомним, детский сад строит компания «КСМ». Здание будет введено в эксплуатацию до конца 2025 года. Сад рассчитан на 150 мест, строят его в центре Петрозаводска на территории жилого комплекса «Александровский».

За последние 10 лет компания «КСМ» построила 15 детских садов, но этот существенно отличается от построенных ранее и по своему внешнему облику, и с точки зрения технологии строительства. Дизайнерской «фишкой» здания являются окна разного размера (в общей сложности более 40 видов), расположенные на разной по высоте.