Подрядчик приводит в порядок амбулаторию на западе Карелии, где никогда не видели капремонта

По федеральной программе рабочие ремонтируют амбулаторию в одном из поселков Муезерского района. модернизации первичного звена здравоохранения ремонтируем здесь врачебную амбулаторию.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в поселке Лендеры ремонтируют врачебную амбулаторию. Об этом рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



«Нынешнее здание старое, построено в 60 годы прошлого века. До этого медицинский пункт располагался в одном из первых бараков, соседствуя с конторой лесопункта. Потом переехал в отдельное „здание“ — вагончик. И уже через несколько лет — в новое здание. Амбулатория обслуживает более тысячи человек, в том числе 146 детей. Это не только жители поселка, но и дачники, а также жители близлежащих населенных пунктов. Известно имя первого медицинского работника: Евгения Васильевна Морозова. Она приехала в Лендеры в 1957 году после окончания медицинского училища», — отметил министр.



По его словам, капитального ремонта в амбулатории никогда не было. На первом этапе рабочие заменили оконные блоки, подоконники, козырек над навесом главного входа, отремонтировали крыльцо: покрасили и положили плитку, сделали пандус для маломобильных граждан, обновили фасад, сделали отливы, облицевали откосы.



Сейчас подрядчик приступает ко второму этапу капремонта: отремонтирует крыльцо в детское отделение, тамбур, холл, лестничные клетки и кабинеты.



