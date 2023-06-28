Подрядчик приводит в порядок дома, пострадавшие от страшного пожара в райцентре Карелии (ФОТО)

Подходят к концу работы по уборке территории на месте пожара, который произошел 20 июня в Медвежьегорске.

Управляющие компании завершают ремонт кровли на пострадавших домах, сообщили районные власти в социальной сети.



Погорельцы по-прежнему могут обращаться за помощью в администрацию района по адресу: Медвежьегорск, улица Кирова, 7 или по телефонам: 5-90-36, 8 900-458-22-41.



Напомним, 20 июня, в 17.40, в ЕДДС стало известно о крупном пожаре в райцентре. Изначально загорелась одна из хозпостроек на улице Артемьева, огонь с которой перекинулся на жилой дом.



На место прибыли пожарные расчеты — все силы района, 20 человек на трех автоцистернах, а также пожарный поезд. Огонь в это время уже бушевал в 8-квартирном доме 1956 года постройки — он в итоге сгорел полностью.



В 19.00 пожар локализовали. Погибших и пострадавших не было. Всего в двух деревянных домах проживало 28 человек — всех расселили в пункты временного размещения, в том числе в гостиницу, обеспечили горячим питанием.



Также напомним, комплексный центр социального обслуживание республики принимает вещи и предметы первой необходимости для людей, пострадавших при пожаре в Медвежьегорске.





Семьям погорельцев нужны одежда и обувь – детская, женская и мужская. Соцработники отдельно просят приносить вещи чистыми и по сезону.



Необходимы постельные принадлежности: одеяло, подушки, постельное белье, а также посуда, средства личной гигиены и бытовой химии.



Неравнодушных людей ждут по адресу: Медвежьегорск, улица Дзержинского, 6, второй этаж, кабинет № 6.



Справки по телефонам в Медгоре: 5-12-29, 5-15-15.