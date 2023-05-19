Подрядчик приводит в порядок дороги на окраине Петрозаводска

В Петрозаводске стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Карелии.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии начались первые работы. Подрядчик приступил к замене бордюров на улицах Репникова, Петрова и Судостроительной.



На этой неделе в районе Сулажгорского кирпичного завода начнут снимать старый асфальт. В этом году здесь приведут в порядок три улицы – Дружбы, Кирпичную и Подсочную.



Всего, благодаря национальному проекту и региональной субсидии на развитие Петрозаводска, в городе отремонтируют 50 дорог и тротуаров. Работы будут выполнять две организации – «АБЗ-Дорстрой» и кондопожское ДРСУ.