Подрядчик приводит в порядок дороги на окраине Петрозаводска

В Петрозаводске стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Карелии.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в столице Карелии начались первые работы. Подрядчик приступил к замене бордюров на улицах Репникова, Петрова и Судостроительной.
На этой неделе в районе Сулажгорского кирпичного завода начнут снимать старый асфальт. В этом году здесь приведут в порядок три улицы – Дружбы, Кирпичную и Подсочную.
Всего, благодаря национальному проекту и региональной субсидии на развитие Петрозаводска, в городе отремонтируют 50 дорог и тротуаров. Работы будут выполнять две организации – «АБЗ-Дорстрой» и кондопожское ДРСУ.
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