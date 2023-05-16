Подрядчик приводит в порядок дорогу в центральной Карелии (ФОТО)

Чиновники рассказали о ремонте дороги в Кондопожском районе Карелии, сообщила местная администрация.
Как сообщают власти Кондопожского района, дорожный подрядчик, ООО «Кондопожское ДРСУ», восстанавливает дорогу Голышева Новинка - Малое Гангозеро.
Рабочие заменили четыре водопропускные трубы и приступают к выкорчевке камней и ликвидации дефектов дорожного покрытия с добавлением щебеночно-песочной смеси.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание