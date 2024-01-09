Подрядчик продолжает вывозить снег с улиц и тротуаров Петрозаводска

В ночь на 10 января спецтехника работала на Кукковке.

В карельской столице продолжает действовать режим повышенной готовности, заявили в мэрии города.



Последствия снегопадов устраняют подрядные организации.



Они расчищают улицы и тротуары, в том числе подходы и подъезды к школам, детсадам и больницам.



Сегодня ночью снег вывозили с улиц Кукковки, в частности – с Сортавальской, Питкяранской и Лыжной. Кроме того, уборку проводили в центре, в Октябрьском районе, на Перевалке и в других районах города.



В ночные часы самосвалы выполнили 84 рейса, добавили в администрации карельской столицы.