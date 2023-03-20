Подрядчик ранней весной занялся ямочным ремонтом в Петрозаводске (ФОТО)

На нескольких улицах Петрозаводска подрядчик проводит ямочный ремонт.

В столице Карелии на этой неделе ликвидируют ямы на нескольких улицах. Работы проводит кондопожское ДРСУ в рамках муниципального контракта.



Для ямочного ремонта подрядчик использует технологию «холодного асфальта», которая позволяет работать при температуре ниже ноля, заверили в мэрии города.



Ремонт проводят на части Комсомольского проспекта, на Советском мосту у поворота на Казарменскую улицу, на отдельных участках улиц Шотмана и Гоголя, на проспекте Карла Маркса, а также на кольце Лесного проспекта и Лососинского шоссе.















