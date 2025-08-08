Подрядчик рассказал, когда возобновит работы по замене лифтов в Костомукше

Стало известно, когда в Костомукше завершат замену лифтов в восьми девятиэтажках.
Сегодня, 8 августа, в адрес костомукшской управляющей компании МУП «ЦМР» поступило письмо от руководства ООО «Мосрегионлифт». В нем генеральный директор компании гарантирует, что в 20-х числах августа возобновятся приостановленные работы по замене десяти лифтов в восьми девятиэтажках, находящихся под управлением «ЦМР».
— На то, чтобы доделать оставшиеся 5% работ, монтажникам понадобится две недели, — сообщили в компании.
Напомним, «Мосрегионлифт» — единственная в стране фирма, которая сегодня меняет лифты с 5-летней рассрочкой. Эту программу презентовал Минстрой России, а финансировал один из банков. Но внезапно банк отказался от дальнейшего участия в ней, и компания лишилась кредитной линии. По этой причине начатые в апреле работы по замене лифтов в городе горняков были остановлены буквально на финишной прямой. Жители восьми домов несколько месяцев прожили без лифтов.