Подрядчик раздул песок в Петрозаводске (ВИДЕО)

Интересный способ уборки песка на улицах Петрозаводска запечатлела на видео горожанка и теперь интересуется замыслом.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела необычную уборку улицы на пересечении Улиц Балтийской и Лыжной.

«Почему песок не собирают, а раздувают?» - поинтересовалась горожанка.

Напомним, что из-за плохой уборки города глава Петрозаводска Владимир Любарский расторг контракт с подрядчиком.

По словам градоначальника, расторжение контракта с «ТехРентом» не означает, что до прихода нового подрядчика город останется без уборки.

«Согласно подписанному допсоглашению, работать „ТехРент“ будет до 31 мая — это последний день, когда должен быть убран смет и зимний мусор с дорог и тротуаров. Этой обязанности с компании не снимают, как не снимают требование производить работы качественно и с соблюдением технологий — без песчаных бурь, о которых горожане регулярно мне пишут», — заявил глава Петрозаводска.