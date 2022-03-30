Подрядчик, сорвавший строительство школы в Карелии, был оштрафован на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал московского подрядчика, сорвавшего сроки строительства школы в поселке Деревянка.

Прокуратура Прионежского района проверила исполнение законодательства в сфере закупок при реализации нацпроекта «Образование» и установила, что московское ООО «РСК «Агат», выполняющее работы по строительству школы в поселке Деревянка по госконтракту с КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия», не завершило строительство в установленные сроки.

Суд постановил привлечь общество к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ и назначить штраф в размере 17,2 миллионов рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Дальнейшее завершение строительства школы находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, ранее Министерство строительства Карелии назвало причины, из-за которых затягивается возведение новой школы в поселке Деревянка, и объявило о намерении расторгнуть контракт с подрядчиком.