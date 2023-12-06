Подрядчик убирает снег в детских городках Петрозаводска

В среду, 6 числа, особое внимание коммунальщики уделили детским площадкам столицы Карелии.

Кондопожское ДРСУ в рамках контракта с городом очищает от снега разные районы столицы.



На этой неделе подрядчик продолжает уборку в общественных территориях. Сегодня особое внимание уделяют детским городкам Петрозаводска, заявили в мэрии.



Мобильные бригады посыпают песком и солью лестницы и пешеходные дорожки, а также борются со льдом. Подрядчик вывозит снег из сквера «Вечный Огонь» и убирает мусор из урн в разных районах Петрозаводска.



Работу контролируют специалисты администрации. Горожане могут пожаловаться на плохую уборку в ЕДДС по круглосуточному номеру 051.



Работу управляющих компаний и ТСЖ контролируют собственники квартир. Если управляющая организация не выполняет условий договора, необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по жилищному через портал ГИС ЖКХ.



