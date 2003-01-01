Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

Карельская компания попала в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта в рамках Нацпроекта.
Компания «Свой дом» сорвала контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии.
— Компания должна была выполнить работы по созданию комфортной городской среды в парке Аурайоки в Лахденпохья. Цена контракта — 63,7 млн рублей, — уточнили в ведомстве.
Как выяснило УФАС, подрядчик выполнил только подготовительный этап работы по договору и не устранил выявленные заказчиком недостатки. К остальным этапам компания так и не приступила. Строительная техника и персонал на объекте отсутствовали.
Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в УФАС.
Теперь строительная компания два года не сможет участвовать в госзакупках.
Напомним, в прошлом году проект «Парк Аурайоки» Лахденпохского района вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города с численностью населения до 20 тыс. чел. включительно». Средства на реализацию проекта в размере 71 млн рублей поступили из федерального бюджета. Подрядчик должен был обновить существующую смотровую площадку и мост со стороны ул. Садовой, построить новый мост со стороны ул. Холмистой, произвести расчистку парка от старых и аварийных деревьев, обустроить пешеходные дорожки и территорию возле родника. В парке должны были появиться новая детская площадка и скейт-зона, зона отдыха у воды, 2 беседки, а также малые архитектурные формы (лавочки, урны и др.).