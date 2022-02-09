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«Подрядчик вправе применять снотворное»: власти Петрозаводска рассказали об отлове бездомных животных

Новости. Общество
15:30, 10 Февраля 2022
фото: © parki-samara.ru

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Администрация столицы Карелии разъяснили горожанам особенности заключенного контракта с компанией, отлавливающей бездомных собак.

Как сообщили мэрии, последнее время горожане стали чаще обращаться по поводу отлова бездомных животных. У администрации заключен соответствующий договор с компанией ООО «Северин». Подрядчик будет работать по заявкам от мэрии, которые формируются из сообщений граждан.

«По контракту подрядчик должен отлавливать животных гуманным способом. Использовать технические приспособления разрешено, но они не должны приводить к гибели или страданию собак. Компания вправе применять снотворное. Это необходимо для того, чтобы доставить собаку в приют безопасно как для человека, так и для самого животного», — отметила начальник управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Иванова напомнила, что отлов собак в целях умерщвления у нас запрещен в соответствии с федеральным законодательством.

«Заключенный договор предполагает, что подрядчик должен не только поймать безнадзорное животное и доставить в приют — он также отвечает за содержание, медицинское освидетельствование и стерилизацию. Более того, по договору исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье отловленных животных — до тех пор, пока собака не обретет хозяина. То есть даже если у собаки в приюте возникнут проблемы со здоровьем, подрядчик должен принять исчерпывающие меры для выздоровления животного», — сказала Ксения Иванова.

ООО «Северин» по договору предстоит поймать более полусотни собак. Кроме того, в течение года планируется заключить муниципальный контракт на отлов и содержание более двухсот безнадзорных животных. Из бюджета республики на это выделено около 3,8 млн рублей.

Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о недопустимости самовыгула животных.

Власти Петрозаводска призывают горожан сообщать о безнадзорных животных по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы — 051. При обращении необходимо максимально точно указать место обитания собаки, желательно с привязкой к конкретному адресу, дать общее описание животного и оставить контактный номер телефона.

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Комментарии

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mobikk
2022-02-10 16:47:09
Но пули - лучше и надежнее. А если и стрелок толковый - то и безболезненно.
Егор Сидоров
2022-02-10 16:08:46
Буквально на днях писали, что собаки в приюте голодают, денег нет ни на что, и тут же хотят туда еще пятьдесят штук определить. А их то чем кормить будете, господа?
Гость
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