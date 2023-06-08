Подрядчик занялся самыми грязными очистными в Петрозаводске (ФОТО)

Началась модернизация очистных сооружений в районе улицы Московской, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В июне началась модернизация очистных на выпуске ливневой канализации №5 в районе Московской улицы. Работы проводят по контракту, который МКУ «Служба заказчика» заключила с компанией ООО «МТ Сервис».



Подрядчик завершает подготовительные работы – специалисты откачали нефтепродукты и ил из резервуара, сейчас проводится его очистка.



После этого в емкости установят систему перегородок, днищ и трубопроводов, затем подрядчик загрузит в резервуар новые фильтрующие материалы.



Также специалисты должны поставить на очистных систему сигнализации уровня песка и нефтепродуктов, отремонтируют береговой выпуск, благоустроят русло и укрепят его откосы габионами.



По контракту работы должны завершиться до 30 июня.



Отметим, так называемый выпуск №5 - один из самых проблемных участков ливневой канализации города. Через него в Онежское озеро периодически попадают нефтепродукты и другие опаснные отходы карельской столицы.