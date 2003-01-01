Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

Названы сроки завершения ремонта кровли в Костомукшском политехическом колледже.
В соцсетях сообщается о протекающей кровле в Костомукшском политехническом колледже.
— Колледж находится в ужасном состоянии, сделали лишь декоративный ремонт первых двух этажей, но починить крышу так и не удалось, как итог: протекающая крыша вплоть до первого этажа, приходишь на пары и на входе сразу куча вёдер, ну и самый смак огромная плесень на стенах колледжа, ужасное состояние учреждения даёт очень негативное и опасное впечатление о себе, — делятся учащиеся в паблике Антибеседка-Костомукша.
В Минобразования прокомментировали инфоромацию. По словам чиновников, ремонт кровли продолжается. И подрядчик, действительно, выполняет работы с задержкой, признали в ведомстве.
— На данный момент ремонт кровли завершен на 95%. Уже отремонтированы парапеты и надстройки над актовым и спортивным залом, по периметру уложено кровельное покрытие, — говорится в сообщении ведомства.
Осталось выполнить работы по примыканиям, установить вентиляционные шахты и аэраторы. Подрядчик обещает полностью завершить ремонт кровли через неделю.
Ранее сообщалось, что «Северсталь» поможет завершить ремонт общежития политехнического колледжа в Костомукше. Работы на первом этаже обещали доделать до 30 октября, на втором и третьем этажах — до 26 декабря этого года.