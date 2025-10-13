Подрядчик завершает ремонт одного из участков дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша»

Привести в нормативное состояние трассу, связывающую два районных центра, поручил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сейчас ремонтные работы завершаются на участке с 25 по 54 км. Подрядчик — компания «ВАД» — уже уложил асфальт и нанес разметку. Ранее по всей длине были выполнены работы по устройству водоотвода и очистке от растительности придорожной полосы.

Дорога «Войница-Вокнаволок-Костомукша» является опорной и связывает два районных центра — Костомукшу и Калевалу. Отремонтировать ее поручил глава Карелии Артур Парфенчиков.

— В ноябре прошлого года на Прямой линии ко мне обратились жители района с просьбой привести эту дорогу в порядок, — рассказал Артур Парфенчиков. — Пообещал и слово держу. Ремонтируем два участка. На первом дорожные работы почти завершены, остались последние штрихи по благоустройству. На втором участке ВАДовцы уложили 6 км асфальта — здесь все работы планируем завершить в 2026 году.

Добавим, что сегодня в опорную сеть включены 7 дорог регионального значения, расположенных на территории Республики Карелия. Их общая протяженность — более 605 км. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию более 70 км таких дорог.