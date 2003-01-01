Подрядчик завершил демонтаж моста на Кургане в Петрозаводске

Подрядчик приступает к строительству новой переправы через Лососинку.

Подрядчик разобрал конструкции старого моста на Кургане, который связывает два городских микрорайона — Древлянку и Кукковку. Напомним, у моста практически полностью разрушены опоры и фундамент. Поэтому было принято решение строить новый.

— Завершили демонтаж Курганского моста. Сегодня подрядчик приступит к строительству новой переправы через Лососинку — будет готовить основание для свай, — рассказала в соцсетях глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Новый мост будет построен с учетом современных требований безопасности и архитектурных норм. Работы проводятся в рамках программы благоустройства городской инфраструктуры.

Завершить работы обещают до конца октября. Напомним, обойдутся работы почти в 10 миллионов рублей, рассказали в мэрии. Мост является пешеходным, он соединяет Древлянку и Кукковку, и многие пользуются этой переправой. На период строительства пересечь Лососинку можно по близлежащему Пригородному мосту.