Подрядчик завершил строительство новой школы в Кеми

Школа откроется в сентябре следующего года.

Как на своей странице в соцсети рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, строители сдали заказчику новую школу в Кеми.



«Современную, просторную, в три этажа, — заметил чиновник. — Здесь есть отдельный блок для начальной школы, большая столовая, актовый зал, медкабинет, библиотека, лаборантские, лингафонные кабинеты для изучения языков и даже электронно-лазерный тир в кабинете ОБЖ».



У школы есть многофункциональная спортивная зона с площадкой для волейбола, баскетбола, мини-футбола, легкоатлетической дорожкой, комплексом для сдачи норм ГТО и другими зонами.



Новая школа рассчитана на 1,2 тысячи учеников.



«Как и планировали, в сентябре откроем школу. К этому времени завершим благоустройство территории, сделаем подъезд — с тротуарами, ограждением и освещением», — отметил Парфенчиков.



Напомним, ранее глава республики рассказал о завершении строительства новой СОШ в Медгоре.